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В РУСАДА выступили с инициативой увеличить количество членов Дисциплинарного антидопингового комитета

Камила Абдурахманова
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с инициативой расширить состав Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) с целью повышения эффективности и сокращения сроков рассмотрения дел о нарушениях антидопинговых правил.

«При рассмотрении случаев возможного нарушения антидопинговых правил каждый спортсмен имеет право на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела комиссией по проведению слушаний, своевременное и обоснованное решение по делу. Инициатива РУСАДА о расширении состава Дисциплинарного антидопингового комитета направлена на повышение эффективности и сокращение сроков рассмотрения вопросов временного отстранения и возможных нарушений антидопинговых правил. Большее количество специалистов в области юриспруденции, медицины и спорта обеспечит более гибкий организационный процесс и предотвратит возможные задержки на всех стадиях рассмотрения дел», — сообщает пресс-служба РУСАДА ТАСС.

ДАК независим от РУСАДА. Комитет занимается рассмотрением дел о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил, которые касаются спортсменов и их персонала. Члены ДАК проходят всестороннее обучение и участвуют в мероприятиях разного уровня, организованных РУСАДА, включая международные события.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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