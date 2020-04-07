В российской фитнес-индустрии опасаются, что 70 процентов компаний могут исчезнуть

Около 70 процентов российских компаний фитнес-индустрии могут исчезнуть из-за ситуации с коронавирусом, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее представители отраслей, пострадавших от ситуации с пандемией коронавируса (общепит, фитнес, спорт, туризм, гостиничный бизнес, индустрии косметологии и СПА, магазины беспошлинной торговли, транспорт, индустрия развлечений и организации массовых спортивных мероприятий), обратились к Мишустину.

21 марта Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве прекратить пускать посетителей до особого распоряжения.

«Отрасли жизненно важно получить субсидии на заработную плату — 9,8 млрд рублей за второй квартал 2020 года», — заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева, слова которой приводят «РИА Новости».

По ее мнению, отрасль ждет две волны банкротств: первая — в период каникул — это 30-40 процентов от рынка, вторая волна накроет отрасль после выхода из карантина — в итоге исчезнет до 70 процентов компаний. Киселева отметила, что в отрасли задействовано 768 тысяч человек, из них до 600 тысяч находятся под угрозой сокращений.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список