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В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

18:22
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в России.

— Мы остановили рост заболеваний на сегодняшний день, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24». — 10 дней, уже 11 у нас нет дальнейшего прироста.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 252 245 человек, 53 530 выздоровело, 2 305 умерло.

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