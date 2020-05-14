В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в России.

— Мы остановили рост заболеваний на сегодняшний день, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24». — 10 дней, уже 11 у нас нет дальнейшего прироста.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 252 245 человек, 53 530 выздоровело, 2 305 умерло.