По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 262 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 699 человек), Московской области (903), Красноярском крае (504), Санкт-Петербурге (455) и Нижегородской области (257).

Всего на день 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.