По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 7 933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 601 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 561 человек), Московской области (797), Санкт-Петербурге (349), Свердловской области (232) и Нижегородской области (179).

Всего на день 1 мая в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.