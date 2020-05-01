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В России за сутки — 7 933 новых случая коронавируса

10:42
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 7 933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 601 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 561 человек), Московской области (797), Санкт-Петербурге (349), Свердловской области (232) и Нижегородской области (179).

Всего на день 1 мая в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

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