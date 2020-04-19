В России за последние сутки подтверждено 6 060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 570 человек), Московской области (709), Нижегородской области (129), Санкт-Петербурге (114) и Архангельской области (68). За сутки зафиксировано 48 летальных исходов, выписано по выздоровлению 234 человека.

Всего на день 19 апреля в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3 291 человек.