Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

В России за сутки — 582 заболевших коронавирусом

11:20
В России за сутки — 582 заболевших коронавирусом. Фото Reuters
В России за сутки — 582 заболевших коронавирусом. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случаев коронавирусной инфекции в 32 регионах. Зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (434), Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (15) и Ивановской области (10).

По данным Роспотребнадзора на день 4 апреля, в России всего зарегистрировано 4 371 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человек.

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир