За последние сутки в России подтверждено 582 новых случаев коронавирусной инфекции в 32 регионах. Зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (434), Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (15) и Ивановской области (10).

По данным Роспотребнадзора на день 4 апреля, в России всего зарегистрировано 4 371 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человек.