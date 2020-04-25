По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 5 966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 612 человек), Московской области (605), Санкт-Петербурге (215), Мурманской области (193) и Республике Дагестан (113).

Всего на день 25 апреля в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.