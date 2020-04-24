По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 5 849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 60 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 677 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 957 человек), Московской области (611), Санкт-Петербурге (253), Республике Дагестан (113) и Нижегородской области (94).

Всего на день 24 апреля в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.