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В России за сутки — 5 642 новых случая коронавируса

10:46
Число заболевших в России растет. Фото Reuters
Число заболевших в России растет. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 45,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 083 человек), Московской области (718), Санкт-Петербурге (127), Нижегородской области (101), Свердловской области (84), Тульской области (72), Республики Башкортостан (74), Красноярском крае (64), Ростовской области (54) и Республике Татарстан (50).

Всего на день 21 апреля в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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