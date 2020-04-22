По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Сообщается, что 43,4 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2548 человек), Московской области (631), Санкт-Петербурге (297), Рязанской области (76) и Республике Татарстан (75).

Всего на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.