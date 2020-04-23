По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Сообщается, что 47,8 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 471 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 959 человек), Московской области (688), Санкт-Петербурге (191), Мурманской области (97) и Ямало-Ненецком автономном округе (94).

Всего на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 891 человек.