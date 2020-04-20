В России за последние сутки подтверждено 4 628 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 76 регионах, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 026 человек), Московской области (578), Нижегородской области (113), Санкт-Петербурге (86) и Ростовской области (60). За сутки зафиксировано 44 летальных исхода, выздоровели 155 человек.

Всего на день 20 апреля в России зарегистрировано 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3 446 человек.