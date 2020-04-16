За последние сутки в России подтверждено 3 448 новых случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1370 человек), Московской области (467), Санкт-Петербурге (154), Нижегородской области (65) и Республике Ингушетии (63).

По данным Роспотребнадзора, всего на день 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2 304 человека.