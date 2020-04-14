За последние сутки в России подтверждено 2 774 новых случаев коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 224 человека. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1 489), Московской области (460), Санкт-Петербурге (121), Республике Коми (97) и Нижегородской области.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.