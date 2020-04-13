За последние сутки в России подтверждено 2 558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 179 человек. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1355), Московской области (495) и Санкт-Петербурге (121), Тверской области (44) и Краснодарском крае (41).

По данным Роспотребнадзора всего на день 13 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.