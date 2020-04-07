За последние сутки в России подтверждено 1 154 новых случая коронавирусной инфекции в 43 регионах. Зафиксировано 11 летальных исхода, полностью выздоровели 88 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (697), Санкт-Петербурге (69), Московской области (67), Брянской области (32) и Калиниградской области (29). Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России всего зарегистрировано 7 497 случев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.