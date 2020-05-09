По данным Роспотребнадзора, за последние в России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5308 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 667 человек), Московской области (1 075), Санкт-Петербурге (425), Нижегородской области (294) и Свердловской области (121).

Всего на день 9 мая в России выявлено 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.