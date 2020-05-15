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В России за сутки — 10 598 новых случаев коронавируса

10:38
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 113 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4696 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 748 человек), Московской области (945), Санкт-Петербурге (541), Нижегородской области (307) и Ямало-ненецкой автономной области (115).

Всего на день 15 мая в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

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