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В России за сутки — 1 175 заболевших коронавирусом

11:05
В России за сутки — 1 175 заболевших коронавирусом. Фото AFP
В России за сутки — 1 175 заболевших коронавирусом. Фото AFP
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За последние сутки в России подтверждено 1 175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано 5 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 86 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (660), Московской области (95), Санкт-Петербурге (34), Ленинградской области (32) и Республике Марий Эл (27).

По данным Роспотребнадзора всего на день 8 апреля в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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