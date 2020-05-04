В России второй день подряд фиксируют более 10 тысяч новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 50,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 76 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 456 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 795 человек), Московской области (803), Санкт-Петербурге (317), Мурманской области (280) и Республике Дагестан (160).

Всего на день 4 мая в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.