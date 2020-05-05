В России третий день подряд больше 10 тысяч заболеваний коронавирусом за сутки

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 49,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1770 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 714 человек), Московской области (822), Санкт-Петербурге (226), Нижегородской области (174) и Свердловской области (133).

Всего на день 5 мая в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.