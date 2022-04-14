В России рассказали об идее создания альтернативной международной федерации шашек

Вице-президент организации Юрий Черток сообщил, что Федерация шашек России хочет создать международную организацию на основе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

«Если мы получим поддержку, то будем работать над созданием международной федерации на основе стран ШОС и БРИКС. Эта мысль озвучивалась на разных уровнях. В Минспорта РФ обещали поддержку в проведении соревнований среди стран ШОС и БРИКС», — цитирует Чертока ТАСС.

С идей создания альтернативной международной федерации в марте выступил российский гроссмейстер Сергей Карякин.