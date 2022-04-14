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Сегодня, 15:32

В России рассказали об идее создания альтернативной международной федерации шашек

Виктория Кравченко
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Вице-президент организации Юрий Черток сообщил, что Федерация шашек России хочет создать международную организацию на основе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

«Если мы получим поддержку, то будем работать над созданием международной федерации на основе стран ШОС и БРИКС. Эта мысль озвучивалась на разных уровнях. В Минспорта РФ обещали поддержку в проведении соревнований среди стран ШОС и БРИКС», — цитирует Чертока ТАСС.

С идей создания альтернативной международной федерации в марте выступил российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Всемирная федерация шашек (FMJD) приостановила членство национальных федераций России и Белоруссии и запретила спортсменам участвовать в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/14378403
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