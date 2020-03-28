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В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

15:50
ФМБА представило препарат от коронавирусной инфекции. Фото AFP
ФМБА представило препарат от коронавирусной инфекции. Фото AFP
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило противомалярийный препарат «Мефлохин», который предназначен для лечения от коронавируса COVID-19.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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Дополнительная информация:

http://fmbaros.ru/press-tsentr/novosti/detail/?ELEMENT_ID=38052

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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