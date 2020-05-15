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В России предложили ввести пособие для покупки средств индивидуальной защиты

09:20
Индивидуальные средства защиты. Фото Reuters
Индивидуальные средства защиты. Фото Reuters
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В Национальном родительском комитете (НРК) выступили с инициативой ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса.

— Прошу инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии, — сказано в тексте обращения НРК, с которым ознакомился RT. — Его размер должен рассчитываться с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день... Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии.

Во многих регионах России вводится так называемый масочный режим, нарушение которого может грозить штрафом.

На утро 15 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/

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