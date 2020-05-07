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В России побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

11:00
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

В 48,7% случаях у заболевших нет симптомов. Теперь общее количество зараженных коронавирусом в России составило 177 160 человек в 85 регионах.

За последние сутки в стране погибло 88 человека (общее количество — 1 625), выздоровело 2 476 (23 803).

Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703), Подмосковье (+842) и Нижегородской области (+312).

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