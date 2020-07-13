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В России отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа

13 июля 2020, 22:09
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В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа, сообщается в постановлении на официальном сайте правовой информации.

Вместо этого прибывающим надо будет сдать тест на коронавирус. В Роспотребнадзоре заявили, что прибывшим на территорию России без результата теста будет даваться три дня на то, чтобы пройти его.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в конце марта из-за пандемии коронавируса.

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