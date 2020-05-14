В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции.

— Сначала вакцины тестируют на животных, — приводит слова Колесникова «Парламентская газета». — На них проверяют, есть ли выработка иммунитета на эти вакцины. Если несколько вариантов вакцин оказываются эффективными и ведут к выработке антител, тогда их начинают испытывать на добровольцах, здоровых людях. На этом этапе медики также смотрят, есть ли от препарата осложнения или нет. Затем препаратом снова иммунизируются животные и на них воздействуют коронавирусом. Если животные выживают, то мы выясняем, что защитная вакцина работает.

Пока что неизвестно, по какому пути в нашей стране будут утверждать вакцину. Дело в том, что есть особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, в условиях чрезвычайной ситуации. Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни. На такой эксперимент вполне могут пойти, но это нетрадиционный путь продвижения вакцины. Но если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы.