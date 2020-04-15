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В России число проведенных тестов на коронавирус превысило 1,5 миллиона

10:04
В России число проведенных тестов на коронавирус превысило 1,5 миллиона. Фото Reuters
В России число проведенных тестов на коронавирус превысило 1,5 миллиона. Фото Reuters
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Число сделанных в России тестов на коронавирус превысило 1,5 миллиона, сообщил Роспотребнадзор. Под медицинским наблюдением находятся 130 137 человек.

«По состоянию на 14.04.2020 проведено 1 517 992 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — отмечено в сообщении.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека. Больше всего заболевших насчитывается в Москве (13 002 человек), Московской области (2 315) и Санкт-Петербурге (799).

Дополнительная информация:

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14249

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