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В России четвертый день подряд больше 10 тысяч заболеваний коронавирусом за сутки

10:40
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1462 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 858 человек), Московской области (829), Санкт-Петербурге (312), Нижегородской области (272) и Республике Дагестан (181).

Всего на день 6 мая в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

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