По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2805 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 846 человек), Московской области (918), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской области (276) и Свердловской области (155).

Всего на день 8 мая в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.