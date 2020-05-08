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В России — 10 699 новых заболевших за сутки

10:39
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2805 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 846 человек), Московской области (918), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской области (276) и Свердловской области (155).

Всего на день 8 мая в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

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