В Роспотребнадзоре заявили о необходимости обеспечить изоляцию всех прибывших в РФ на 14 дней

В постановлении руководителя Роспотребнадзора главного санитарного врача РФ Анны Поповой говорится о необходимости обеспечить обязательную изоляцию всех прибывших в РФ граждан сроком на две недели.

Роспотребнадзор обязал регионы России проводить тестирование на наличие коронавируса нового типа всех вернувшихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами.

В опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов документе также говорится, что все граждане должны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, но ограничение не распространяется на поездки в такси.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010005