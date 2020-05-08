В Роспотребнадзоре рассказали о губительной темературе для коронавируса

Коронавирус теряет инфекционную активность при температуре выше 30 градусов, сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на представителей Роспотребнадзора. Отмечается, что его разрушению также способствуют солнце и низкая влажность.

«Коронавирус так же, как и любые респираторные вирусы, не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах. Кроме того, по информации ведомства, новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов», — говорится в сообщении.

— Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19. Вероятно, в течение нескольких дней он может сохраняться в тканях тела. Поэтому стоит соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего, — отметили в Роспотребнадзоре.

Всего на день 8 мая в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.