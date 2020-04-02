В Роспотребнадзоре объяснили, кому обязательно нужно делать тест на коронавирус

Роспотребнадзор опубликовал серию рекомендаций о действиях во время пандемии коронавируса. В федеральной службе рассказали, кому обязательно нужно сделать тест на наличие болезни.

1. Вернувшимся людям из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний.

2. Всем, кто контактировал с зараженными.

3. Людям с внебольничной пневмонией.

4. Людям старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания.

5. Врачам с риском заражения коронавирусом на рабочих местах.

6. Всем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (кадетские корпуса, дома-интернаты) с симптомами респираторного заболевания.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 937 567 человек. Умерших — 47 235, выздоровевших — 194 311.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.