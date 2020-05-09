В Роспотребнадзоре обозначили рекомендации для постепенного снятия ограничений

Роспотребнадзор разработал рекомендации для постепенного снятия ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса. Подробная информация размещена на официальном сайте органиации. На всех этапах режим самоизоляции рекомендуется соблюдать людям в группе риска: пожилых старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, на всех этапах необходимо будет соблюдать масочный режим и дистанцирование (не менее 1,5 м).

На первом этапе станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг — без ограничения числа посетителей.

— Мы формулировали наши методические рекомендации исходя из главной цели — сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране, — сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. — Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. Сейчас в режиме самоизоляции люди общаются только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если продолжают посещать работу. Уже сегодня Роспотребнадзором для каждого вида бизнеса подготовлены детальные методические рекомендации по организации работы с соблюдением всех мер безопасности и профилактики. Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 мая всего зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.