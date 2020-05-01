В Роспотребнадзоре не исключают, что может наступить вторая волна заболеваемости коронавирусом

Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что есть вероятность наступления второй волны заболеваемости коронавирусом в стране.

— При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период, — говорится в заявлении ведомства на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.