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В Роспотребнадзоре не исключают, что может наступить вторая волна заболеваемости коронавирусом

14:44
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что есть вероятность наступления второй волны заболеваемости коронавирусом в стране.

— При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период, — говорится в заявлении ведомства на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Дополнительная информация:

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20200501-1330.html

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