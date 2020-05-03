В Роспотребнадзоре допустили продление антивирусных ограничений до июня

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова допускает, что ограничения, введенные в связи с коронавирусом, могут продлить до июня. Это может произойти, если россияне нарушат нормы безопасности на майских праздниках.

— Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации, — цитирует Попову «Интерфакс» со ссылкой на «Россию-1». — Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда.

По ее словам, сейчас важно «пересидеть» все праздничные дни и «ничего не нарушать», иначе самоизоляцию придется продлевать как минимум до июня.

По последним данным Worldometers на 3 мая, всего выявлен 3 502 592 случая заражения коронавирусом. Умерших — 245 076 человек, выздоровело — 1 128 879.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 3 мая всего зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.