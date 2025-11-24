В Профессиональной спортивной лиге нард определились участники Гранд финала

Турниром в Сочи завершилась предварительная часть розыгрыша Профессиональной спортивной лиги нард (ПСЛ), проводящей свой первый сезон.

После четвертой серии (тура) ПСЛ стали известны все участники Гранд финала, который пройдет в Москве с 16 по 20 января. В турнире сыграют по 20 игроков в коротких и длинных нардах — лучшие в общем зачете. В рейтинге складывалось число побед в каждой из серий.

Победителем основного сочинского турнира в длинных нардах стал Андрей Разумов (Свердловская область), обыгравший в финале Генри Гаспаряна (Московская область).

В общем зачете, однако, Гаспарян уверенно занял первое место. У него на счету 27 побед. Следом расположились Разумов, Вачаган Григорян (Ростовская область) и Патвакан Гаспарян (Смоленская область) — у них по 18 очков.

В финале турнира по коротким нардам москвич Тимур Азизов выиграл у Камиля Махмудова, также представляющего столицу. Благодаря успешному выступлению в Сочи оба пробились в Гранд финал. Азизов занял общее 5-е место с 15 победами, из которых девять одержаны им на четвертом этапе, Махмудов финишировал 19-м.

Лучшую сумму набрал Алексей Аскурава (Москва) — 22 победы. По 18 очков у Сергея Гринева (Москва) и Александра Солодухина (Ростовская область).