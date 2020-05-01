В Подмосковье ввели «масочный режим»

В Подмосковье введен «масочный режим», сообщает сайт правительства Московской области.

Соответствующее положение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На сайте правительства региона сообщается, что до 12 мая гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах, а после этой даты ношение масок становится обязательным. Речь идет в том числе о пребывании в аптеках, общественном транспорте, больницах, магазинах и предприятиях, которые продолжают работать в условиях режима самоизоляции.

В постановлении уточняется, что социально незащищенные слои населения будут обеспечены средствами индивидуальной защиты на льготных условиях. За ценами на маски будет следить Управление Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 1 169 летальных исходов, вылечились 13 220 человек.

В Московской области зарегистрировано 12 507 случаев заражения инфекцией, зафиксировано 109 летальных исходов.