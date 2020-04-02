В Подмосковье режим самоизоляции также продлили до 1 мая
Президент России Владимир Путин 2 апреля обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Он объявил, что весь апрель будет нерабочим в стране. Подмосковные власти приняли решение продлить режим самоизоляции в регионе, чтобы сдержать распространение вируса, сообщает «360».
Режим самоизоляции в Подмосковье продлится до 1 мая. Сейчас идет разработка специальной платформы, которая позволит жителям оформлять специальные пропуска.
Граждане, которые получили 1,5 тысячи рублей в начале режима изоляции и дисциплинированно его провели, смогут получить еще 1,5 тысячи рублей 14 апреля.
Жители региона, которые заразились COVID-19, а также те, кто с ними проживают, должны будут передавать свою геолокацию.
Также теперь будет расширен перечень людей, которым обязательно нужно будет сдать тест на коронавирус:
— контактировавшие с больным COVID-2019;
— с диагнозом «внебольничная пневмония»;
— старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;
— медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах (еженедельное тестирование)
— находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (например, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России).
Согласно новым мерам подмосковные организации должны будут определить, кто из сотрудников не может работать на удаленке, кто будет работать дистанционно, а кто будет просто отдыхать с сохранением зарплаты.
Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 29 марта. Жителей области обязали находиться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости. По состоянию на 2 апреля в регионе зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 17 человек. Летальных исходов — 2.
Дополнительная информация:
https://360tv.ru/news/vlast/rezhim-samoizoljatsii-v-podmoskove-prodlili-do-1-maja/