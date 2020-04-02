В Подмосковье режим самоизоляции также продлили до 1 мая

Президент России Владимир Путин 2 апреля обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Он объявил, что весь апрель будет нерабочим в стране. Подмосковные власти приняли решение продлить режим самоизоляции в регионе, чтобы сдержать распространение вируса, сообщает «360».

Режим самоизоляции в Подмосковье продлится до 1 мая. Сейчас идет разработка специальной платформы, которая позволит жителям оформлять специальные пропуска.

Граждане, которые получили 1,5 тысячи рублей в начале режима изоляции и дисциплинированно его провели, смогут получить еще 1,5 тысячи рублей 14 апреля.

Жители региона, которые заразились COVID-19, а также те, кто с ними проживают, должны будут передавать свою геолокацию.

Также теперь будет расширен перечень людей, которым обязательно нужно будет сдать тест на коронавирус:

— контактировавшие с больным COVID-2019;

— с диагнозом «внебольничная пневмония»;

— старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;

— медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах (еженедельное тестирование)

— находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (например, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России).

Согласно новым мерам подмосковные организации должны будут определить, кто из сотрудников не может работать на удаленке, кто будет работать дистанционно, а кто будет просто отдыхать с сохранением зарплаты.

Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 29 марта. Жителей области обязали находиться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости. По состоянию на 2 апреля в регионе зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 17 человек. Летальных исходов — 2.