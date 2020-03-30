В Петербурге введен режим самоизоляции до 5 апреля

Власти Санкт-Петербурга ввели режим самоизоляции до 5 апреля по аналогии с Москвой, сообщается на официальном сайте администрации города.

Согласно распоряжению, горожанам не рекомендуется покидать место жительства за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода на работу, посещения ближайшего продуктового магазина, выгула домашних животных в не более чем 100 метрах от дома и выноса мусора.

Ранее такие меры ввело правительство Москвы.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.