В первые два дня ЧМ по бодибилдингу россиянки завоевали 10 золотых медалей

В первые два дня женского чемпионата мира по бодибилдингу и фитнесу в Испании российская сборная завоевала десять золотых медалей.

Турнир проходит в Санта-Сусанне с 14 по 16 ноября. Две золотые награды выиграли Дарья Шаповалова (артистический фитнес) и Анна Китабова (фит-модели до 160 см). Они также стали абсолютными чемпионками в своих категориях.

Золотые медали также увезут домой Екатерина Морозова (бодифитнес, мастера), Карина Щербак (бодифитнес до 158 см), Елена Виноградская (велнес-фитнес до 163 см), Елена Пунина (фитнес-бикини, мастера 45-49 лет), Ольга Горбунцова (фитнес-бикини, мастера старше 50 лет) и Эльвира Гилька (фитнес-бикини до 172 см).

Серебряные медали получили Светлана Светличная (бодифитнес, мастера), Александра Власова (бодифитнес свыше 168 см), Виноградская (велнес, мастера 35-39 лет), Китабова (фитнес-бикини до 160 см) и Екатерина Беличенко (фитнес-бикини до 162 см).

Бронзу завоевала Светлана Светличная (бодифитнес до 168 см).

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу пройдет в Саудовской Аравии с 27 ноября по 1 декабря.