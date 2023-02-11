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Сегодня, 22:15

В Перми определились с основными локациями форума «Россия — спортивная держава»

Иван Шитик
Корреспондент
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Основную часть мероприятий форума «Россия — спортивная держава», который в 2023 году пройдет в Перми, примет выставочный центр «Пермь Экспо».

Форум в Перми планируется провести в период с сентября по октябрь 2023 года.

Форум «Россия — спортивная держава» был учрежден в 2009 году указом президента Российской Федерации.

Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.

Источник: https://tass.ru/sport/17028713
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