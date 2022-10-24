В парке «Покровское-Стрешнево» появился многофункциональный спортивный кластер

В одном из самых популярных парков столицы оборудовали пространство для занятий спортом.

«Покровское-Стрешнево» — одно из любимых мест отдыха горожан на северо-западе Москвы. Природно-исторический парк площадью более 200 га на территории старинной усадьбы удобно соседствует с Ленинградским и Волоколамским шоссе. Но теперь он будет привлекать не только любителей неспешных прогулок, но и поклонников здорового образа жизни.

В рамках работ по сохранению и восстановлению парка в «Покровском-Стрешнево» на месте старых гаражей создали целый кластер для занятий разными видами спорта. Предполагается, что он станет новой точкой притяжения для местных жителей.

- Площадь нового спортивного кластера составит примерно 1,6 га, - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. - Одним из популярных элементов на данной территории, безусловно, станет скейт-парк. Подобные площадки очень популярны среди молодежи и редко пустуют. Объект разработан в соответствии с рекомендациями Международной федерации скейтбординга. Его площадь составляет более 1400 квадратных метров. Скейт-парк подойдет для прогрессирующих скейтбордистов, любителей самоката, велосипеда BMX и роликов от шести лет. Более опытные спортсмены порадуются фигурам, на которых они смогут отточить и закрепить свои навыки. Бетонная «плаза» представлена элементами, которые в основном имитируют городские препятствия: лестницы, перила и грани, а они окружены разгонными радиусными элементами. В ходе его устройства все деревья сохранили и сделали их частью пространства.

В спортивном кластере обустроили также площадку с многофункциональным тренировочным комплексом, где можно выполнять разнообразные упражнения. Рядом установили тренажеры для кроссфита, скалодром размером 3,3х2,8 м, шведские стенки, рукоходы, две боксерские груши и перекладины для крепления TRX — это две объединенные стропы для занятий с собственным весом.

- Появилась и спортивно-игровая площадка для детей, - добавляет Сергей Мельников. - Здесь есть комплексы для лазания и тренировок, элементы для балансировки, полоса препятствий и батуты. Рядом установлен игровой комплекс «Лазалия» — двухъярусное пространство с сетчатым ограждением, на каждом из которых есть лабиринты из лазов, переходов и веревочных препятствий, карабкаясь по которым дети находятся в безопасности. В их завершении расположены две скатные горки.

Не забыли и о любителях спортивных игр. В кластере разместили три стола для пинг-понга, площадки для стритбола и панна-футбола. Для удобства посетителей также установили туалет и лавочки для отдыха, оборудовали парковку на 89 машино-мест. Территорию дополнительно озеленили. При этом всю спортивную инфраструктуру разместили за границами особо охраняемой природной территории, так что заниматься спортом здесь можно не в ущерб окружающей среде.