В Нью-Йорке прошел чемпионат мира по поеданию хот-догов. Победитель съел 71 за 10 минут

В Нью-Йорке состоялся ежегодный чемпионат мира по поеданию хот-догов. Его участники должны были съесть как можно больше хот-догов за 10 минут.

Действующий чемпион Джоуи Честнат смог отстоять титул, завоевав его в 12-й раз и в четвертый подряд. За 10 минут он съел 71 хот-дог, на 4 меньше рекорда, который он сам установил год назад.

В состязаниях женщин Мико Судо завоевала титул в шестой раз подряд, управившись с 31 хот-догом.