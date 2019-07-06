В Нью-Йорке прошел чемпионат мира по поеданию хот-догов. Победитель съел 71 за 10 минут

В Нью-Йорке состоялся ежегодный чемпионат мира по поеданию хот-догов. Его участники должны были съесть как можно больше хот-догов за 10 минут.
Действующий чемпион Джоуи Честнат смог отстоять титул, завоевав его в 12-й раз и в четвертый подряд. За 10 минут он съел 71 хот-дог, на 4 меньше рекорда, который он сам установил год назад.
В состязаниях женщин Мико Судо завоевала титул в шестой раз подряд, управившись с 31 хот-догом.
10 minutes— BBC Sport (@BBCSport) 6 июля 2019 г.
71 hot dogs 🌭
Wow. 🤢 pic.twitter.com/GHGiyTPq6S
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