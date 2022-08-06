В Нижнем Тагиле завершился первый этап всероссийского турнира для людей с инвалидностью и ОВЗ

В Нижнем Тагиле завершился первый этап всероссийских соревнований «Стальная Воля» — турнир по футболу для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие более 400 человек от 16 до 17 лет из 25 регионов России.

Лучшими в футболе ампутантов стала сборная Москвы, в футболе глухих среди мужчин сильнее всех была Самарская область, среди женщин — Свердловская, а в юношеском возрасте — московская команда.

В дисциплине футбола среди больных церебральным параличом победила команда Екатеринбурга. В футболе на колясках первое место у «Ладоги» из Всеволожска, Ленинградской области. Мужской турнир между командами со слепыми футболистами (мини-футбол 5х5, класс B1) выиграла команда московского РГСУ. В женском турнире также сильнее всех была столичная сборная. Команда Владимирской области победила в турнире по мини-футболу для лиц с интеллектуальными нарушениями.