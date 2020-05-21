«В намордниках будем ходить долго». Харитонов жестко высказался о защитных масках

Российский боец ММА Сергей Харитонов (31-8) в интервью Instagram критически высказался по поводу использования защитных масок в период пандемии коронавируса.

«В намордниках будем ходить долго, если раньше ходили только врачи в больницах, то сейчас одели весь мир и думаю те, кто надел, не смеются, а просто ржут над нами, мы для них клоуны и как говорил мой преподаватель по тактике в военном училище «ПУШЕЧНОЕ МЯСО». Отвечу еще, почему мы будем долго носить намордники, потому что есть информация что в России строят целые фабрики по производству масок, тендера само собой выигрывают «нужные люди» и предприятия просто обяжут покупать маски, так что это только начало... А этот ролик очередной раз подтверждает, что маски никак не защищают от вируса», — написал Харитонов.

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