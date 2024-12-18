В Национальном музее Литвы выставят антироссийскую футболку с ЧМ по фитнесу

В Национальном музее Литвы приняли решение разместить футболку литовской спортсменки Корнелии Дудайте с антироссийской надписью.

Дудайте была дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу за футболку с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой».

«17 декабря коллекции Национального музея Литвы пополнились уникальным экспонатом — футболкой Корнелии Дудайте с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Спортсменку, выступившую против разрешения российским спортсменам выступать на чемпионате мира по функциональным видам спорта в Будапеште, попросили снять футболку, но после отказа ее исключили из соревнований. Заведующая отделом исторических коллекций музея Гедре Милерите-Япертене подчеркивает, что важно, чтобы такие символические экспонаты сохранялись для будущих поколений и напоминали им о мужественной гражданской позиции, которую они заняли», — говорится в публикации в соцсетях музея.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходил в Будапеште с 13 по 15 декабря.