В Москве запущен сервис проверки цифровых пропусков сотрудников организаций

Главы организаций в Москве смогут проверять сведения в цифровых пропусках сотрудников с помощью нового онлайн-сервиса, о чем сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что руководители компаний смогут проверить достоверность сведений в цифровых пропусках персонала и не допустить их блокировки, введя свой ИНН. При наличии проблем, руководителю нужно будет воспользоваться сервисом по подаче информации о своих сотрудниках и избежать аннулирования их цифровых пропусков.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 25 апреля, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5 568 человек. Наибольшее количество заболевших насчитывается в Москве — 36 897 человек.

В течение недели президент РФ Владимир Путин объявит, нужно ли россиянам ожидать продления режима самоизоляции, который введен до 30 апреля. В Москве же с 15 апреля введен пропускной режим.