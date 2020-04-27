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В Москве задержали группу людей, торговавших поддельными электронными пропусками

13:36
Электронный пропуск в Москве. Фото AFP
Электронный пропуск в Москве. Фото AFP

Сотрудники московского уголовного розыска задержали администраторов сервиса, продававшего фейковые цифровые пропуска на период карантина для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, информирует Telegram оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что для передвижения по городу и Московской области существуют три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.

Мошенники представлялись сотрудниками полиции и обещали помочь с оформлением пропусков. После получения денег на банковскую карту они исчезали. За две недели мошенники совершили несколько сделок — цена их услуг варьировалась от 2500 до 3500 рублей.

Как правило, жертвами обмана стали те, кто сильно волновался из-за ограничения передвижения и не хотел дожидаться начала официального оформления пропусков. По факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Всего на день 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.

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